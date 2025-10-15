Como cada miércoles, el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones arbitrales para cada cotejo de las distintas categorías que se jugarán el próximo fin de semana, con la particularidad de que dará inicio el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, que tendrá la participación de cinco equipos de Olavarría: Racing, Estudiantes, Ferro, Embajadores y la vuelta de Loma Negra después de muchísimos años.

En cuanto al primer cruce del fin de semana, el conjunto dirigido por Fernando “El Tero” Di Carlo recibirá en su cancha a Balonpié de Bolívar, el subcampeón de la Unión Deportiva Regional de este año y quien se ganó el derecho de participar por ser el último campeón de la Liga Deportiva de Bolívar. El encuentro se dará el sábado desde las 17 hs y con arbitraje de una terna tandilense. Es allí donde Mauro Echarren, de la Asociación Tandilense de Árbitros, impartirá justicia y estará acompañado por Leandro Marzullo y José María Rolando. Esto implicará el comienzo de la zona n.º 4 y del primer equipo de la ciudad.

Por su parte, el domingo no será un día más para la hinchada de la entidad de Loma Negra. La Villa Alfredo Fortabat se vestirá de fiesta para visualizar la vuelta de un grande de los años 80. El “celeste” vuelve a los torneos regionales después de muchísimos años y lo hará desde las 16 hs, como local, enfrentando nada más y nada menos que a Ferro, uno de los candidatos, no solo de la zona, sino también de la Región Pampeana Sur. Este cotejo será por la zona n.º 5 y será dirigido por el árbitro nacional y olavarriense Nicolás Moreno, quien estará acompañado por Lautaro Bessia y Jerónimo Navas.

Por último, en lo que será transmisión de LU32 AM 1160, con los relatos de Julián Vázquez y comentarios de Fabián Ricardo Casanella, Racing recibe a Estudiantes en una nueva edición del “Clásico de Olavarría”, pero esta vez por el Torneo Regional Federal Amateur, lo que implica un condimento extra. En el Buglione Martinese, el conjunto de Roberto Tucker se cruzará con el que dirige Mauricio Roque Peralta, en un duelo que promete muchas emociones.

En el Parque Olavarría llevará las riendas del juego el joven Valentín Pompei, árbitro nacional también, que viene de tener una destacada actuación en partidos del Torneo Federal A, al igual que Moreno y Loos. El hijo del exárbitro internacional Juan Pablo Pompei estará acompañado por Julián Figueroa y Emiliano Peralta, dando comienzo al cotejo a las 17:30 hs.

Las cartas están sobre la mesa; los cinco equipos de la ciudad ya conocen las ternas arbitrales que llevarán adelante sus partidos en los distintos debuts en este torneo y aguardan por el comienzo del mismo. Asimismo, algunos esperan la llegada de algún refuerzo más como para dar por finalizado el mercado de pases.