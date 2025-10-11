Deportistas locales han tenido una más que destacada actuación en el mundial ITF Union Open 2025, que se desarrolla hasta el domingo 12 en el Microestadio Malvinas Argentinas del Club Argentinos Juniors y es organizado por la Federación Internacional de Taekwondo.

En la categoría Lucha, Luján Martell se consagró campeona mundial femenina, mientras que Uriel Resentera logró el subcampeonato en la rama masculina.

Por su parte, en la categoría Combate, Enzo León se quedó con el tercer lugar.

Cabe destacar que cada uno de estos deportistas es entrenado por la profesora Karina Taborda.