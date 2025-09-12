En un MartiniPlaza de Groningen, pintado de naranja, Tomás Etcheverry se hizo fuerte y abrió la serie con un contundente doble 6-4 frente a Jesper de Jong.

En el segundo turno, Francisco Cerúndolo, mejor raqueta nacional, hizo lo propio y venció a Botic van de Zandschulp por 7-6 (4) y 6-1 para poner el 2-0 a favor del seleccionado nacional, capitaneado por Javier Frana.

El sábado, Horacio Zeballos —reciente campeón del US Open— y Andrés Molteni serán los encargados de disputar el dobles y sellar la clasificación al Final 8, que se disputará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.

De ser necesario, a continuación se disputarán los últimos singles invertidos (Francisco Cerúndolo vs. Jesper de Jong y, en caso de llegar a un quinto partido, Tomás Etcheverry vs. Botic van de Zandschulp).