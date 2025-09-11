Los actuales número 2 del mundo controlaron de principio a fin el partido de esta tarde correspondiente a los octavos de final del Major de París y pasaron a la siguiente instancia.

6-1 y 6-0 fue el resultado final a favor de Chingotto y Galán frente a Jofre - Arroyo.

Su siguiente partido será en la jornada de este viernes frente a Edu Alonso y Jairo Bautista por un lugar en las semifinales del torneo que se disputa en Roland Garros.