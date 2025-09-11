Paris Major
Dominio total de Chingotto y Galán para pasar a cuartos
El olavarriense y el madrileño continúan con su gran nivel en el Major de Paris y ya se encuentran en cuartos de final luego de ganar su partido en esta tarde por 6-1 y 6-0.
Los actuales número 2 del mundo controlaron de principio a fin el partido de esta tarde correspondiente a los octavos de final del Major de París y pasaron a la siguiente instancia.
6-1 y 6-0 fue el resultado final a favor de Chingotto y Galán frente a Jofre - Arroyo.
Su siguiente partido será en la jornada de este viernes frente a Edu Alonso y Jairo Bautista por un lugar en las semifinales del torneo que se disputa en Roland Garros.