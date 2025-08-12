En 1160 Competición el juarense contó cómo fue construyendo la carrera del domingo que lo llevó al tercer escalón del podio, luego de una dura lucha con Martín Vázquez y Facundo Chapur.

“Muy feliz por lo del fin de semana, buscábamos este resultado y a veces es difícil de demostrar el rendimiento del auto y esta vez tuvimos la revancha de lo que se había escapado en varias oportunidades”, contó.

Esta carrera especial se largó por sorteo, Ebarlín partió desde la novena fila y fue avanzando hasta pelear por los puestos de punta, “En esta oportunidad con grilla invertida, en mi grupo me tocó una buena bolilla, puesto 18, y luego un buen trabajo en boxes. Una recarga de combustible de una sola “mamadera” (40 litros) y un cambio de neumáticos muy veloz, entre los más rápidos me fue posicionando a medida que pasaban las vueltas me fue posicionando en un buen lugar”, agregó.

La estrategia fue clave para avanzar en esta difícil competencia, pero llegó con lo justo con el combustible, “No estábamos del todo seguro que llegábamos con el combustible, es más en la última curva me falló un poquito el auto, pero bueno puede terminar bien, pero el cálculo fue milimétrico, con lo justo, pero teníamos que jugarnos si queríamos un buen resultado”, contó “Juanjo”.