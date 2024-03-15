En la mañana de este jueves el Centro de Adaptación Laboral Madre Teresa de Calcuta, de la localidad de Loma Negra, recibió el cheque simbólico de la recaudación de la 14° MTB Kiñewn, que días atrás se realizó en el balneario de Colonia San Miguel, con el acompañamiento del Municipio de Olavarría.

La actividad se desarrolló en la sede del Centro Madre Teresa de Calcuta, donde pudo verse a integrantes de la comunidad educativa, tanto directivos como plantel docente y alumnos. En representación del Municipio concurrió el director de Gestión Deportiva, Enzo Jarrie. También dijeron presente referentes e integrantes de Kiñewn, la agrupación de ciclistas de Olavarría que desde hace ya más de una década se encuentra al frente de este evento deportivo y solidario que se ha consolidado como una de las pruebas más concurridas y reconocidas del calendario.

“Primero, felicitarlos. Ustedes fueron el primer evento que nos pusimos a trabajar cuando iniciamos como gestión. Es algo muy importante, que trasciende las diferentes gestiones municipales, ya es pública, ya es de la comunidad. Esta carrera, como ustedes dicen, ya quedó para la comunidad”, enfatizó Jarrie.

En ese sentido puntualizó que el rol y la función a desplegar desde el Municipio es la de apoyo, la de soporte, más en un evento de estas características, que además de lo deportivo persigue también un fin benéfico. “Que seamos un soporte para que se pueda llevar a cabo, disfrutarlo con ustedes y también ya analizamos qué podemos mejorar para el año que viene”, añadió.

“La gestión consiste en hacer que las cosas pasen y hoy estamos contentos que esto pasó, se llevó a cabo”, finalizó el funcionario municipal tras reiterar la felicitación a todas las personas que se vieron involucradas en la realización.

José Luis Salías, en representación de Kiñewn entregó el cheque simbólico con una recaudación $1.820.000 pesos. “Duplicamos la recaudación del año pasado, que sea lo mejor para ustedes”, celebró y agradeció también a todas las personas involucradas en la realización del evento. “Este año hemos trabajado con mucha libertad y con mucho apoyo”, relató.

Por último, Vanesa Ávila, directora del Centro Madre Teresa de Calcuta, expresó “el agradecimiento pleno de todos, de todos los docentes, de toda las familias. Para nosotros es un empujón muy grande, una caricia al alma que nos ayuda y nos invita a seguir peleándola. Estamos a disposición para seguir trabajando juntos, de manera colaborativa y en equipo para lograr estas cosas”.