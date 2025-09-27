En el gimnasio del Club San Martín de Sierras Bayas se disputó el último partido correspondiente a la 6° fecha del torneo local organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría.

Si bien el resultado final fue un amplio 74-55 a favor del fortinero, el partido fue de trámite parejo durante la totalidad de los tres primeros cuartos.

Las actuaciones de Boado y Sandoval lideraron al joven equipo serrano, que realizó un gran desarrollo de juego y se mantuvo siempre a poca distancia de su rival. Tal es así que, al iniciarse el último parcial, solo 4 puntos separaban a ambos equipos.

La corta distancia a favor del fortinero se debió principalmente a que, en momentos clave del partido, lograron definir las jugadas en manos de su figura Tomás Mondini.

En el tramo final del partido, la diferencia física y el mayor recambio para los visitantes marcaron la amplia diferencia que se reflejó en el marcador final.

En otros partidos de la fecha los resultados fueron: