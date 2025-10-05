Cuesta analizar un partido que, desde el juego, ha dejado poco y nada; prácticamente sin situaciones de riesgo en ambos lados. Podemos contar un cabezazo de Rojas y un remate de Sbardolini en el primer tiempo y nada más. Una etapa inicial donde se destacó la paridad y un complemento en el que el visitante fue un poquito más y se quedó con el triunfo en la última jugada del encuentro mediante el tanto convertido por el experimentado Leandro Castares. El viento fue protagonista, pero ninguno de los futbolistas lo puso como excusa; quizá sí lo fue para el público, ya que el marco no fue el esperado para un partido de esta talla. Foto: Gentileza Analia Páez