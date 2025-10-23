El intendente Marcos Pisano reconoció al Club Ciudad de Bolívar por el ascenso a la Primera Nacional

En el marco del 23.º aniversario del Club Ciudad de Bolívar, el intendente Marcos Pisano reconoció al plantel de fútbol por el título obtenido el pasado domingo en el Torneo Federal A, que consagró al equipo campeón tras vencer por penales a Atlético Rafaela y lograr así el histórico ascenso a la Primera Nacional.

El encuentro se realizó en las instalaciones del club, donde Pisano, acompañado por el director de Deportes, José Aristondo, se reunió con el manager, el cuerpo técnico y los jugadores. Durante la charla compartieron reflexiones sobre la jornada del domingo y el significado de este logro deportivo para toda la comunidad bolivarense.

Cabe recordar que el jefe comunal acompañó al equipo en San Nicolás, donde se disputó la final que marcó un hito para el fútbol local.

Desde el plantel agradecieron al intendente el acompañamiento constante y destacaron la importancia del apoyo institucional en el crecimiento deportivo del club.

Por su parte, Pisano expresó: “En el día del cumpleaños del club nos parecía importante encontrarnos y hacerles un reconocimiento, no solo por el título, sino porque le están dando a Bolívar una alegría en los tiempos que estamos atravesando como sociedad. Estamos muy contentos”.