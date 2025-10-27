El Maxigimnasio fue una fiesta y Estudiantes se quedó con el clásico ante Racing

Estudiantes se impuso ante Racing en el “Clásico” olavarriense, disputado el pasado viernes por la undécima jornada del Pre-Federal de Básquetbol, en un encuentro que estuvo ligado al excelente marco de público que se hizo presente en el maxigimnasio del “bataraz”. El equipo de Beltramella ganó 88 a 64 y es escolta de Racing, con 18 unidades, a sólo un punto, faltando tres fechas para la finalización del torneo.

Con un Mateo Framiñán intratable, fue el máximo anotador del partido con 26 unidades. Estudiantes desarrolló un gran partido de principio a fin y consiguió la victoria que tanto esperaba para seguir peleando la clasificación a la Liga Federal. Federico Marín, con 19 tantos, y Federico Silveyra, con 16, lo siguieron en el tanteador a Framiñán.

Por el lado del “chaira”, Marcos Risso anotó 16 puntos, mientras que Jeffrey Merchant marcó 15 unidades. No le alcanzó el alto goleo de ambos para darle pelea al equipo local, y consiguió su tercera derrota en el certamen. Aún con esta caída, sigue siendo el puntero.

Entre los demás resultados, Kimberley le ganó 86 a 64 a Huracán de Tres Arroyos; Independiente de Tandil triunfó como visitante 64 a 58 ante Unión y Progreso; y, por último, Alumni se quedó con los dos puntos en Orense, al triunfar 86 a 74 frente a Sarmiento de Coronel Suárez.

Tabla de posiciones: Racing 19; Alumni y Estudiantes 18; Independiente 17; Kimberley y Unión y Progreso 16; Sarmiento 15; Huracán 13.