El primer día de competencia trajo las primeras tres medallas para la delegación olavarriense

Este martes comenzó la competencia en Mar del Plata, donde se disputa la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025. Varias delegaciones olavarrienses tuvieron su debut, tanto en disciplinas deportivas como culturales, con un balance muy positivo que permitió cerrar el primer día de competencia con medalla de oro, plata y bronce. Repasá no solo los ganadores sino también todos los atletas de Olavarría que tuvieron su debut en estos Juegos.

Félix Tomás Acosta ganó el primer puesto en la disciplina natación +17 estilo mariposa en la categoría Personas con Discapacidad, lo que le valió la medalla dorada. Por su parte, Santiago Oviedo obtuvo el segundo lugar en estilo pecho, obteniendo la medalla de plata. Graciela Paladini y Antonio Groba obtuvieron el tercer puesto y su correspondiente medalla de bronce en orientación intergeneracional.

Entre otros resultados, la Sub 14 de básquet 3×3 venció al combinado de Florentino Ameghino por un abultado 17-3 en el tablero. Un partido que comenzó duro para el conjunto olavarriense, pero supieron superar con confianza y buen juego.

En un apasionante encuentro, la Sub 16 masculina de básquet cayó en un cerrado 41-40 frente a Berisso en horas de la tarde.

Las chicas del Sub 15 de hockey cayeron 3-1 con sus pares de La Plata. Por su parte, la Sub 15 femenina de básquet superó 45-18 al conjunto proveniente de Pilar.

El hockey Sub 18 masculino enfrentó a los olavarrienses contra el equipo de Monte Hermoso, al cual superaron por 3 tantos contra 1.

Por su parte, el beach vóley también tuvo actividad tanto en categorías Sub 14 como Sub 16. Fue resultado negativo para los primeros, que se vieron superados por dos sets corridos ante La Plata, mientras que los segundos superaron a Benito Juárez por 2-0.

En vóley, el conjunto femenino de la categoría Sub 17 sufrió una apretada derrota por 2-1 contra Bahía Blanca. Mismo resultado positivo para el equipo Sub 15 femenino que se enfrentó a Tres de Febrero.

Pasando al pádel, la dupla olavarriense no tuvo problemas en vencer a La Costa con un categórico doble 6-0. Mientras que en tenis, la modalidad single Sub 14 femenino ganó su partido por ausencia de rival; la misma categoría en masculino sufrió una derrota por 2-0 contra Bahía Blanca y la pareja Sub 16 masculina derrotó a Tandil por 2-1. También hubo dobles en Sub 16 femenino con derrota para la dupla olavarriense por 2-0, mismo resultado para la Sub 18 femenino modalidad single que cayó ante Merlo.

En fútbol tenis, la pareja Sub 15 femenino le ganó cómodamente a Saavedra por 2-0.

La categoría Sub 18 del fútbol 11 femenino goleó por 3 tantos contra 1 a San Pedro.

En la rama cultural, comenzaron las exposiciones de pintura con distintas obras de artistas olavarrienses. Los resultados se estarán conociendo al final de la semana.

Así finalizó una muy positiva primera jornada para Olavarría, con 3 medallas en su haber y muy buenas representaciones de cara a los días que siguen de competencia.