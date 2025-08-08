Por el carácter de especial que tendrá esta competencia no habrá clasificación ni series, el ordenamiento de partida de la final se determinará por un sorteo. Los 49 protagonistas se dividirán en 3 grupos. El primero de ellos estará integrado por los últimos 16 pilotos del ranking, por lo que de ahí saldrá quien largará desde el mejor lugar.

En el segundo grupo se sorteará los lugares de partida del 17° al 32, mientras que en el tercero participarán los principales protagonistas de la categoría y definirán el ordenamiento de largada del puesto 33 al 49.

La competencia se largará el domingo a las 12,45 y constará con un total de 50 vueltas con la obligación de cambiar neumáticos y recargar combustible.

SORTEO DESAFÍO DE LAS ESTRELLAS
GRUPO 1: Del 1° al 16°
4VAZQUEZ MARTIN
35CANAPINO MATIAS
36MAZZACANE GASTON
37ALVAREZ SANTIAGO
38FONTANA NORBERTO
39IMPIOMBATO NICOLAS
40MARTINEZ TOBIAS
41JALAF MATIAS
42TETI JERONIMO
43QUIJADA MARCOS
44AZAR DIEGO
45DE CARLO DIEGO
46DOMENECH ALFONSO
47CARINELLI AUGUSTO
48BENVENUTI JUAN CRUZ
49SERRANO MARTIN
GRUPO 2: Del 17° al 32°
18DE BENEDICTIS JUAN B.
19AGUIRRE VALENTIN
20LEDESMA CHRISTIAN
21CHAPUR FACUNDO
22FAIN IGNACIO
23TROSSET NICOLAS
24DI PALMA LUIS JOSE
25CANDELA KEVIN
26CRAPARO ELIO
27EBARLIN JUAN JOSE
28CASTELLANO JONATAN
29SCIALCHI JEREMIAS
30SPATARO EMILIANO
31DE LA IGLESIA LAUTARO
32JAKOS ANDRES
33FERRANTE GASTON
GRUPO 3: Del 33° al 49°
1SANTERO JULIAN
2LAMBIRIS MAURICIO
3AGRELO MARCELO
4CANAPINO AGUSTIN
5TRUCCO JUAN MARTIN
6URCERA JOSE MANUEL
7MANGONI SANTIAGO
8TODINO GERMAN
9ROSSI MATIAS
10ARDUSSO FACUNDO
11OLMEDO JEREMIAS
12FRITZLER OTTO
13PALAZZO HERNAN
14BONELLI NICOLAS
15LANDA MARCOS
16WERNER MARIANO