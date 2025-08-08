Por el carácter de especial que tendrá esta competencia no habrá clasificación ni series, el ordenamiento de partida de la final se determinará por un sorteo. Los 49 protagonistas se dividirán en 3 grupos. El primero de ellos estará integrado por los últimos 16 pilotos del ranking, por lo que de ahí saldrá quien largará desde el mejor lugar.

En el segundo grupo se sorteará los lugares de partida del 17° al 32, mientras que en el tercero participarán los principales protagonistas de la categoría y definirán el ordenamiento de largada del puesto 33 al 49.

La competencia se largará el domingo a las 12,45 y constará con un total de 50 vueltas con la obligación de cambiar neumáticos y recargar combustible.