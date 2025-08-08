EL TC disputa el desafío de las estrellas
En la noche de este viernes se realizará el sorteo para la competencia especial del Turismo Carretera que se correrá en el autódromo de Villicum, que contará con cambio de neumáticos, recarga de combustible y 50 vueltas.
Por el carácter de especial que tendrá esta competencia no habrá clasificación ni series, el ordenamiento de partida de la final se determinará por un sorteo. Los 49 protagonistas se dividirán en 3 grupos. El primero de ellos estará integrado por los últimos 16 pilotos del ranking, por lo que de ahí saldrá quien largará desde el mejor lugar.
En el segundo grupo se sorteará los lugares de partida del 17° al 32, mientras que en el tercero participarán los principales protagonistas de la categoría y definirán el ordenamiento de largada del puesto 33 al 49.
La competencia se largará el domingo a las 12,45 y constará con un total de 50 vueltas con la obligación de cambiar neumáticos y recargar combustible.
|SORTEO DESAFÍO DE LAS ESTRELLAS
|GRUPO 1: Del 1° al 16°
|4
|VAZQUEZ MARTIN
|35
|CANAPINO MATIAS
|36
|MAZZACANE GASTON
|37
|ALVAREZ SANTIAGO
|38
|FONTANA NORBERTO
|39
|IMPIOMBATO NICOLAS
|40
|MARTINEZ TOBIAS
|41
|JALAF MATIAS
|42
|TETI JERONIMO
|43
|QUIJADA MARCOS
|44
|AZAR DIEGO
|45
|DE CARLO DIEGO
|46
|DOMENECH ALFONSO
|47
|CARINELLI AUGUSTO
|48
|BENVENUTI JUAN CRUZ
|49
|SERRANO MARTIN
|GRUPO 2: Del 17° al 32°
|18
|DE BENEDICTIS JUAN B.
|19
|AGUIRRE VALENTIN
|20
|LEDESMA CHRISTIAN
|21
|CHAPUR FACUNDO
|22
|FAIN IGNACIO
|23
|TROSSET NICOLAS
|24
|DI PALMA LUIS JOSE
|25
|CANDELA KEVIN
|26
|CRAPARO ELIO
|27
|EBARLIN JUAN JOSE
|28
|CASTELLANO JONATAN
|29
|SCIALCHI JEREMIAS
|30
|SPATARO EMILIANO
|31
|DE LA IGLESIA LAUTARO
|32
|JAKOS ANDRES
|33
|FERRANTE GASTON
|GRUPO 3: Del 33° al 49°
|1
|SANTERO JULIAN
|2
|LAMBIRIS MAURICIO
|3
|AGRELO MARCELO
|4
|CANAPINO AGUSTIN
|5
|TRUCCO JUAN MARTIN
|6
|URCERA JOSE MANUEL
|7
|MANGONI SANTIAGO
|8
|TODINO GERMAN
|9
|ROSSI MATIAS
|10
|ARDUSSO FACUNDO
|11
|OLMEDO JEREMIAS
|12
|FRITZLER OTTO
|13
|PALAZZO HERNAN
|14
|BONELLI NICOLAS
|15
|LANDA MARCOS
|16
|WERNER MARIANO