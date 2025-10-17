El jueves fue el día de las presentaciones: en principio lo hicieron Estudiantes y Racing, pero durante la noche lo hizo Embajadores. El “diplomático” realizó el evento con la presencia de su presidente y director técnico, Fernando “Tero” Di Carlo, quien fue el primero en tomar la palabra, acompañado de los referentes de la institución y de los sponsors que hacen posible su participación.

Con los colores característicos del club, fueron presentadas las camisetas, tanto de campo como la de arquero, seguidas de un ágape para los presentes y de la palabra de quienes comandan el club. Lu32 estuvo presente en el Clemente Di Carlo y dialogó con los protagonistas.

Este sábado, desde las 17 hs, el conjunto olavarriense debutará como local ante Balonpié de Bolívar, en lo que será su sexta participación consecutiva en un Torneo Regional Federal Amateur. El arbitraje estará a cargo de Mauro Echarren, de Tandil.