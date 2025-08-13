Emiliano Coppero: 'El torneo del equipo fue muy bueno y se escapó por detalles'
El Director Técnico de la selección U15 de Básquetbol de la ABO habló en LU32 sobre la buena performance del selectivo en el Zonal disputado en Tres Arroyos. Finalizaron segundos, detrás de Necochea, que consiguió el pase al Provincial.
Emiliano Coppero charló con Braian Tiseira en "60 Minutos" sobre el muy buen torneo que realizó su selectivo U15 de Básquet en Tres Arroyos y destacó los diferentes momentos que tuvo el certamen, dónde Olavarría quedó segundo detrás de Necochea.
"De los cuatro partidos pudimos quedarnos con la victoria en tres y de muy buena manera. Salvo el encuentro con Necochea, dónde ellos fueron superiores, luego los resultados hablaron por sí sólo y los chicos lo pudieron hacer muy bien", reflejó el entrenador.
B.T