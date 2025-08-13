Emiliano Coppero charló con Braian Tiseira en "60 Minutos" sobre el muy buen torneo que realizó su selectivo U15 de Básquet en Tres Arroyos y destacó los diferentes momentos que tuvo el certamen, dónde Olavarría quedó segundo detrás de Necochea.

"De los cuatro partidos pudimos quedarnos con la victoria en tres y de muy buena manera. Salvo el encuentro con Necochea, dónde ellos fueron superiores, luego los resultados hablaron por sí sólo y los chicos lo pudieron hacer muy bien", reflejó el entrenador.

B.T