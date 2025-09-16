Emilio Scipioni charló con Fabián Casanella para “60 Minutos” después de la gran victoria de Embajadores ante Racing y explicó los detalles con los cuales el “diplomático” se quedó con el encuentro.

El jugador del conjunto que dirige tácticamente Fernando Di Carlo expresó: “Son partidos muy parejos; ya se han tornado como clásico los partidos frente a Racing. Nos enfrentamos por el torneo, por la copa, por el Regional. Nos queremos ganar siempre”, mencionó Scipioni.

Cabe destacar que Embajadores enfrentará a Loma Negra en la próxima fecha, mientras que Racing recibirá al puntero del campeonato, Municipales.

B.T.