Liga de Fútbol de Olavarría
Emilio Scipioni: “Fue un partido que se definió por detalles"
El jugador de Embajadores habló con LU32 una vez finalizado el encuentro, donde el CEO le ganó 1 a 0 a Racing, por una nueva fecha de la L.F.O., y dejó sus sensaciones sobre lo que fue el tan reñido cotejo.
Emilio Scipioni charló con Fabián Casanella para “60 Minutos” después de la gran victoria de Embajadores ante Racing y explicó los detalles con los cuales el “diplomático” se quedó con el encuentro.
El jugador del conjunto que dirige tácticamente Fernando Di Carlo expresó: “Son partidos muy parejos; ya se han tornado como clásico los partidos frente a Racing. Nos enfrentamos por el torneo, por la copa, por el Regional. Nos queremos ganar siempre”, mencionó Scipioni.
Cabe destacar que Embajadores enfrentará a Loma Negra en la próxima fecha, mientras que Racing recibirá al puntero del campeonato, Municipales.
B.T.