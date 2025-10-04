Eric Pellegrini, jugador de Recalde, ingresó el último fin de semana y vistió por primera vez la camiseta de la institución en la Primera División del fútbol local. Es más, fue su primer encuentro en dicha categoría, a sus 32 años. Aunque, durante mucho tiempo, fue partícipe de los partidos de “La Campaña”, un histórico torneo amateur de Olavarría.

En cuanto a esta anécdota, dijo: “Muy feliz por este partido, en el momento no caí. Es que uno en ese momento trata de estar concentrado en el partido y hacer las cosas lo mejor posible para el equipo; una vez finalizado el partido y con todos los mensajes que me llegaron vía redes sociales, empecé a entender lo que había sucedido”, transmitió al aire de LU32.

Sobre los objetivos, Pellegrini manifestó que “El objetivo de la institución es poder finalizar la cancha propia acá en Recalde y que la gente de la localidad nos pueda venir a alentar, como lo hace en donde jugamos todos los domingos, pero sin dudas que podrá venir mucha más gente también”, explicó. Y, a su vez, agregó: “En cuanto al plantel, la idea es poder seguir teniendo minutos en cancha y que el equipo pueda seguir sumando puntos. Venimos haciendo las cosas muy bien por ser el primer año y venimos teniendo un buen torneo”, contó.