La Asociación de Básquetbol de Olavarría confirmó para este miércoles la continuidad de la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera División masculina, donde se desarrollarán dos encuentros en nuestra ciudad. La misma finalizará mañana con el duelo restante.

Desde las 21:00 h, en el gimnasio “Ricardo De la Vega”, Ferro recibe a San Martín de Sierras Bayas. Ambos vienen de perder en el debut: el “carbonero” cayó 83 a 48 ante El Fortín, mientras que el “León Serrano” lo hizo 43 a 93 frente a Racing.

Por otro lado, en el maxigimnasio de Estudiantes, el “Bata” enfrentará a Pueblo Nuevo, en un encuentro que promete buena acción. Este cotejo comenzará, al igual que el anteriormente mencionado, desde las 21:00 h. Recordemos que el “verde” viene de caer por 65 a 75 ante el último campeón del certamen, como local. En tanto, el “albinegro” no disputó aún la primera fecha, ya que postergó su encuentro contra Chacarita cuando debía viajar a la vecina ciudad de Azul.

Por último, mañana jueves se cerrará la segunda fecha del torneo con el enfrentamiento entre El Fortín y Sport Club Trinitarios de Bolívar, en el “Amadeo Bellingeri”, desde las 21:30 h. Quien hará de local llega tras triunfar en la primera jornada, mientras que los “bolivarenses” debutarán en el Clausura, tras quedar libres en el inicio.

B.T.