En la fase de grupos, las albinegras cayeron 2-3 ante Independiente de Tandil, se impusieron 3-1 a Pueblo Nuevo y lograron un sólido 3-0 frente a Riberas Vóley. En cuartos de final protagonizaron un partido memorable ante Once Unidos, remontando un 0-2 para ganar 3-2 y avanzar a semifinales. Allí se midieron nuevamente con Riberas, en un cruce muy disputado que terminó en derrota 2-3. Finalmente, en el partido por el tercer puesto, Independiente de Tandil se quedó con la victoria por 3-1.

Más allá de no subirse al podio, el balance es sumamente positivo: en el primer Provincial del año Estudiantes había finalizado en el séptimo lugar, y este avance consolida un crecimiento sostenido del plantel en el camino hacia el gran objetivo, la clasificación a la Copa Argentina.

Fuente: Prensa CAE