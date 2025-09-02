Estudiantes, entre los cuatro mejores de la provincia en el Sub 14 Femenino
El equipo Sub 14 femenino de Estudiantes tuvo una destacada actuación en el Provincial A1 disputado en Mar del Plata, donde volvió a ubicarse entre los cuatro mejores equipos bonaerenses, alcanzando una semifinal después de tres años.
En la fase de grupos, las albinegras cayeron 2-3 ante Independiente de Tandil, se impusieron 3-1 a Pueblo Nuevo y lograron un sólido 3-0 frente a Riberas Vóley. En cuartos de final protagonizaron un partido memorable ante Once Unidos, remontando un 0-2 para ganar 3-2 y avanzar a semifinales. Allí se midieron nuevamente con Riberas, en un cruce muy disputado que terminó en derrota 2-3. Finalmente, en el partido por el tercer puesto, Independiente de Tandil se quedó con la victoria por 3-1.
Más allá de no subirse al podio, el balance es sumamente positivo: en el primer Provincial del año Estudiantes había finalizado en el séptimo lugar, y este avance consolida un crecimiento sostenido del plantel en el camino hacia el gran objetivo, la clasificación a la Copa Argentina.
Fuente: Prensa CAE