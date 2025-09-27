En la noche del viernes, tuvo continuidad la séptima fecha del torneo Pre-Federal de básquetbol que organiza la Confederación Argentina de Básquet, con la participación de Estudiantes de Olavarría en Tres Arroyos. El “Bata” cayó 74 a 72 y, de esta forma, no pudo traerse los dos puntos como visitante. Sebastián Masson fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos. Esta noche juega Racing.

En un encuentro muy parejo, el conjunto olavarriense se encontró arriba del marcador durante todo el primer tiempo, con parciales de 16-24 en ambos cuartos, yéndose al descanso con un rotundo 32 a 48 a favor.

Pero el segundo tiempo iba a comenzar muy distinto. El equipo local fue más certero en el ataque y mejoró mucho en defensa, cuestión que en el tercer cuarto se reflejó con un parcial de 30-16 a favor. Lo que hasta el momento era un resultado parcial de 62-64, acortó muchísimo la diferencia previa. En el último cuarto, los errores de ambos equipos hicieron que el parcial fuera 12 a 8 para Huracán, ganándolo en la última bola del cotejo. Así, el partido terminó 74 a 72 a favor del conjunto tresarroyense.

El máximo anotador del partido fue Sebastián Masson, con 25 puntos. Cerca lo tuvo Ignacio Fortain, del local, anotando 23 unidades.

Entre otros de los resultados ocurridos en la noche del viernes, se destacó la gran victoria de Alumni en Orense ante Independiente de Tandil, por 89-70. Por otro lado, Sarmiento triunfó en Coronel Suárez por 86 a 71 sobre Kimberley de Mar del Plata.

Esta noche cierra la séptima fecha de la Zona Sur Unión y Progreso ante Racing, partido a disputarse desde las 21 hs en Tandil.

En cuanto a la tabla de posiciones, está de la siguiente manera: Alumni, Racing y Estudiantes 11; Unión y Progreso, Independiente, Kimberley y Sarmiento 10; Huracán de Tres Arroyos 8.