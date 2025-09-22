En la jornada del viernes, por la sexta fecha del Torneo Pre-Federal de Básquetbol, tanto Estudiantes como Racing hicieron de locales en sus respectivos gimnasios, ambos con sendas victorias. Una más rebuscada y complicada que la otra, pero victorias al fin.

En el Maxigimnasio de Estudiantes, el equipo de Beltramella se tomó revancha del torneo local y le ganó a Independiente de Tandil por un solo punto. Fue triunfo 85 a 84, con dos libres de Nicolás Lorenzo sobre el final, dándole la victoria agónica al local. Luego, Yarza no pudo ganarlo sobre la chicharra y festejó el “Bata” con su gente, consiguiendo dos puntos importantes.

Mateo Macrini, en su despedida de Estudiantes (pues volvió a Unión de Mar del Plata para disputar una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol), fue el máximo anotador de su equipo con 25 unidades, seguido de cerca por Federico Marín con 23 tantos y Mateo Framiñán con 17.

El conjunto tandilense también contó con la pérdida de un jugador de experiencia una vez finalizado el encuentro: Álvaro Yarza, que fue el máximo anotador del encuentro con 26 puntos, jugó su último partido antes de volver a Unión de Mar del Plata para comenzar la pretemporada. Lo pudo haber ganado en la última pero erró debajo del aro sobre la chicharra. Lo siguieron Gutkin y Zulberti con 14 unidades.

Por su parte, Racing le ganó cómodamente a Sarmiento de Coronel Suárez por 76 a 64. El máximo anotador fue Marcos Risso con 25 puntos, mientras que Manuel Yaben anotó 18. Por el lado de la visita, se destacó Gino Sciamanna con 30 tantos, siendo el máximo anotador del partido.

Para cerrar la primera rueda, Racing visita a Unión y Progreso de Tandil, mientras que Estudiantes será visitante de Huracán de Tres Arroyos.

B.T.