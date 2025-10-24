El Pre Federal de básquetbol comienza su etapa de definición y, esta noche en el maxigimnasio de Estudiantes, el equipo de Mauricio Beltramella enfrenta al conjunto de Matías Orlando en un duelo con necesidades varias. El triunfo, caiga para el lado que caiga, traerá repercusiones.

Desde las 21:15 hs empezará el cotejo, de suma importancia para ambos. Racing está puntero a dos puntos de Estudiantes. Un triunfo del “bata” lo lleva a la cima junto con el “chaira”, pero una victoria del visitante lo llevaría prácticamente a jugar la Liga Federal de Básquetbol y pensar, por qué no, en disputar el Final Four del certamen.

El resto de la fecha también se disputará en la noche de hoy. Kimberley será local ante Huracán de Tres Arroyos, en Mar del Plata, desde las 21:00 hs. Por consiguiente, Unión y Progreso jugará su clásico con Independiente de Tandil, partido que comenzará a las 21:30 hs. Y por último, Alumni jugará de local en su complicadísimo reducto de Orense, donde enfrentará a Sarmiento de Coronel Suárez, a partir de las 21:00 hs.

Recordemos que la tabla de posiciones lo tiene a Racing con 18 unidades como único puntero. Alumni y Estudiantes tienen 16 puntos; Unión y Progreso e Independiente de Tandil tienen 15; Sarmiento y Kimberley, 14; mientras que Huracán cierra la tabla con 12 puntos.