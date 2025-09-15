En el Maxi-Gimnasio de Estudiantes, el equipo de Mauricio Beltramella volvió al triunfo después de la derrota en el “clásico” y le ganó por seis puntos a Kimberley de Mar del Plata.

Fue victoria 83 a 77 para los olavarrienses, que tuvieron la vuelta del “pájaro” Federico Marín, quien pudo debutar en el torneo después de la lesión muscular que le impidió jugar los primeros partidos. Luciano Dilascio fue el máximo anotador con 19 puntos, mientras que Mateo Macrini lo siguió de cerca con 18 unidades. Por su parte, Marín anotó 16 tantos y Sebastián Masson marcó 14. Por el lado del conjunto marplatense, Lofrano y Quintana marcaron 16 puntos cada uno, mientras que el olavarriense Simón Silber anotó 12 unidades.

En Orense, Alumni bajó al puntero e invicto. El conjunto de la costa le ganó 78 a 60 al equipo de Matías Orlando, que no pudo revertir la historia. En el local, Bautista Besmalinovich fue el máximo anotador del encuentro con 22 puntos, mientras que los 17 tantos de Risso no alcanzaron para empardar las acciones en el “chaira”, más allá del buen partido del base.

El viernes sigue la actividad del Pre-Federal, donde Racing y Estudiantes van a jugar ambos de local. La “estrellita” enfrentará a Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez, mientras que el “bata” recibirá a Independiente de Tandil.

B.T.