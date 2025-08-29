La noche del viernes tendrá una importante actividad en cuanto al básquetbol, cuando Estudiantes y Racing hagan su tercera presentación en el Torneo Pre-Federal que organiza la Federación Bonaerense. Uno con ganas de seguir por la senda del triunfo y el otro con la necesidad de volver a la victoria después de un traspié.

En condición de local, el conjunto que dirige Mauricio Beltramella recibe a Sarmiento de Coronel Suárez, con el aura puesta en volver a la victoria después de la caída por 97 a 78 ante Alumni de Orense. Desde las 21:15 h comenzará la actividad en el Maxi Gimnasio “bataraz”. Una de las dudas es saber cómo se encuentra Federico Marín; el “pájaro” venía arrastrando cierta molestia en una de sus piernas y no pudo debutar todavía en el certamen.

Por otro lado, el equipo dirigido por Matías Orlando deberá viajar hasta la ciudad de Tres Arroyos, donde se cruzará con Huracán desde las 21:00 h. Cabe recordar que Racing viene de ganarle, en un duelo ya clásico, a Independiente de Tandil por 69 a 63.

Esta fecha se completa mañana con los dos partidos restantes, mientras que la misma será la previa de lo que vendrá el viernes próximo, donde tendremos el “Clásico olavarriense” por la cuarta fecha en el Parque Olavarría, entre las “Chairas” y los “Bataraces”.

B.T.