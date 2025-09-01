El pasado viernes se disputó la tercera fecha del Torneo Pre-Federal de básquetbol, con sendas victorias de Estudiantes y Racing en lo que fue la previa de su enfrentamiento, ya que el próximo viernes se verán las caras en el “Parque Olavarría”.

En el Maxi Gimnasio de Estudiantes, el equipo dirigido por Mauricio Beltramella consiguió una contundente victoria sobre Sarmiento de Coronel Suárez: fue por 87 a 64, con un Nicolás Lorenzo intratable, que fue el goleador del “bata” con 20 puntos. Por el lado visitante, Mateo Rincón fue el máximo anotador con 22 unidades.

Por otro lado, el conjunto que dirige tácticamente Matías Orlando obtuvo una muy buena victoria en Tres Arroyos: fue 77 a 71 contra Huracán, en un partido muy parejo que se resolvió por detalles en el último cuarto. La novedad en este encuentro fue que, después de haber sido presentado y de haber tenido que esperar un par de partidos por la demora en la llegada de su pase, pudo debutar Marcos Risso. Dicho debut fue muy auspicioso, ya que lo hizo con 14 puntos. En el local, Agustín Bayugar anotó 16 tantos, siendo el máximo anotador, mientras que Manuel Yaben marcó 18 y fue el mejor de los olavarrienses.

El próximo viernes, en la cancha de Racing, se enfrentarán “chairas” y “bataraces” por la cuarta fecha del Pre-Federal, con grandes figuras de ambos equipos.

B.T.