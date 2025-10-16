En la tarde de este jueves, Estudiantes y Racing realizaron la presentación oficial de su vestimenta de cara a una nueva edición del Torneo Regional Amateur, que comienza el domingo 19.

Con gran marco de público en cada una de las instituciones, los equipos mostraron al público su nueva indumentaria.

Alrededor de las 17:30, Estudiantes fue el primero en dar a conocer su nueva piel en el Parque Carlos Guerrero, mientras que Racing hizo lo propio a las 18:00 aproximadamente.

En el marco de esta jornada, Fabián Casanella dialogó con el presidente de la entidad chaira, Hugo Fayanás, y con Mario Giacomaso, encargado del fútbol de la institución.

Embajadores, por su parte, lo hará este jueves pasadas las 20:00.

El único elenco que aún falta por presentar su indumentaria es Ferro, quien lo haría en la jornada del viernes. Cabe destacar que Loma Negra ya mostró su vestimenta hace varias semanas.