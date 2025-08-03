La Fórmula 1 completó su decimocuarta presentación de la temporada 2025 con la disputa del Gran Premio de Hungría. El triunfo quedó en manos de Lando Norris (McLaren), mientras que el podio se completó con Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes). Por su parte, Franco Colapinto (Alpine) finalizó 18° en el trazado de Mogyoród.

En el inicio, Charles Leclerc (Ferrari) supo retener la mejor posición mientras Oscar Piastri (McLaren) iba al acecho de monegasco. George Russell (Mercedes) daba cuenta de Lando Norris (McLaren), quien producto de una mala partida iba perdiendo terreno en la disputa de los lugares de vanguardia.

Tampoco fue la largada ideal para Colapinto, quien cayó rápidamente del puesto 14 al 18. Al cabo de las primeras trece vueltas, el argentino cumplía con su primera parada en boxes cambiando los compuestos medios a los duros, recayendo a la última posición de la grilla en una lenta parada superior a los diez segundos ejecutada por el equipo francés.

Llegando a la primera veintena de pasadas, buena parte de la grilla cumplía con el paso por boxes para el cambio de neumáticos. Tras la parada de Piastri, Leclerc y Russell, momentáneamente Lando Norris tomaba el liderazgo de la disputa, seguido de Fernando Alonso y el propio Leclerc recalando en la tercera ubicación.

Llegando a la mitad de la carrera, un nuevo ingreso de Franco Colapinto a los boxes y una nueva tardanza del equipo para ejecutar el cambio de neumáticos relegaban al representante nacional a la última posición.

Ubicado por detrás de los McLaren, Leclerc no ocultó su malestar con Ferrari por la estrategia ejecutada en el circuito húngaro. No sólo ello, sino que a falta de unos giros para el cierre perdería además el podio tras ser superado por George Russell. Atrás, y con problemas aerodinámicos en su Haas, Oliver Bearman constituía el primer -y único- abandono del Gran Premio de Hungría.

Por su parte, Colapinto mostró un buen ritmo de carrera, pero el trabajo del equipo en los boxes le impidió recuperar posiciones. Pierre Gasly, su compañero, utilizó la estrategia de una sola parada, pero tampoco le funcionó ya que el argentino, a pesar de haber perdido mucho tiempo en boxes, llegó un segundo detrás, pero el francés tuvo una penalización por un toque y quedó en el puesto 19, mientras que Franco quedó 18vo.

Los McLaren comenzaron a estirar la diferencia adelante, reeditando el duelo entre los compañeros Lando Norris y Oscar Piastri. El británico pudo sostener al australiano y consiguió su quinto triunfo de la temporada y noveno en su historial en la Fórmula 1. Para McLaren, se trata de su victoria número 200 como Constructor en la Fórmula 1, y séptimo ‘1-2’ en lo que va de la vigente temporada de la «Máxima».