Facundo Wiechniak, defensor central nacido en Olavarría, disputó esta temporada en la Primera Nacional representando a Mitre de Santiago del Estero. El pasado viernes visitó los estudios de LU32 y mantuvo una muy rica charla con Fabián Casanella y Braian Tiseira en “60 Minutos”. Su día a día, la competencia durante todo el 2025, la categoría y sus cualidades, la distancia de sus afectos y el acompañamiento de la familia fueron algunos de los puntos que se abordaron. Además, aprovechó el tiempo para recordar los momentos vividos en Embajadores, equipo donde surgió futbolísticamente.

“La Primera Nacional es una categoría muy complicada y muy pareja. Por suerte pude tener muchos minutos en cancha durante la temporada. Mi idea, si bien firmé contrato por dos años más en la institución, es poder tener más minutos y más partidos como titular”, determinó el olavarriense.

“La familia siempre está. Se nota mucho la distancia, sobre todo cuando uno está allá, en Santiago. El día a día se compone de entrenamiento y luego de estar en casa. Se extraña mucho a la familia, pero uno entiende que es una cuestión laboral y de hacer lo que a uno le gusta”, mencionó Facundo al aire de LU32.