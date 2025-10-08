Su cuadro de salud había desmejorado en los últimos tiempos por el avance de un cáncer que le diagnosticaron en 2017, cuando dirigía a Millonarios en Colombia.

Desde entonces, Russo afrontó diversos tratamientos y dos operaciones mientras se mantuvo en actividad dentro del fútbol. Tras una serie de internaciones que empezaron a principios de septiembre, le había costado dirigir con regularidad y empezó a ausentarse, hasta que su última aparición pública fue el 23 de septiembre, durante una práctica del plantel en el predio de Boca.

Nacido en Valentín Alsina el 9 de abril de 1956, fue un talentoso volante central que hizo toda su carrera en Primera División con la camiseta de Estudiantes de La Plata, donde disputó 435 partidos y convirtió 11 goles entre 1975 y 1988.

Allí ganó dos títulos locales: el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

Vistió 17 veces la celeste y blanca (1 tanto) y estuvo cerca de ser citado al Mundial de México 1986.

Tras su retiro, empezó a dirigir a Lanús —lo ascendió en 1992— y también subió a Estudiantes en 1995. Luego pasó por Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca de España, Colón, Los Andes y Monarcas Morelia hasta el salto a Vélez.

Su primer gran logro en Primera División fue el Clausura 2005 con el Fortín y en 2007 logró su título más recordado al levantar la Copa Libertadores al mando de Boca.

Pasó también por San Lorenzo y Racing antes de recuperar la categoría con el Canalla (2013).

En Millonarios fue bicampeón colombiano en 2017 —mientras se hacía quimioterapias—, dirigió a Alianza Lima y a Cerro Porteño hasta su segunda etapa en el Xeneize, donde ganó una liga muy recordada luego de un gran mano a mano frente a River y la Copa Maradona, en plena pandemia.

Su último título llegó en el quinto intento con su querido Central, a fines de 2023.

Después de cortar abruptamente un breve segundo período en San Lorenzo, Riquelme lo llamó para dirigir a Boca antes del Mundial de Clubes.

El Club Atlético Boca Juniors difundió un sentido mensaje al comunicar el fallecimiento:

Sin dudas, Russo se fue aferrado a su amor por el fútbol y su profesión. El fútbol argentino recordará por siempre a quien tanta pasión le brindó.