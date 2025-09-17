En el encuentro donde Ferro fue superior y se quedó con el “Clásico del Riel” ante El Fortín, hace un par de fechas, la dirigencia de la institución de la Av. Urquiza se hizo presente en la sede de la Liga de Fútbol de Olavarría para dictaminar la protesta debido a que el “carbonero” puso en planilla y, por consiguiente, en el banco de los suplentes a nueve sustitutos, cuando el reglamento enmarca en siete.

Después de dos semanas, el Tribunal de Penas del ente organizador se expresó y expuso la sanción correspondiente para cada una de las partes actuantes. En principio, el Club Ferrocarril Sud deberá pagar una multa económica correspondiente al precio de 50 (cincuenta) entradas, durante dos fechas. Visto y considerando que la entrada general a este tipo de partidos, otorgada por la L.F.O., está en $7.000, el conjunto de la Av. Pringles deberá abonar el canon de $700.000 de multa.

Por otro lado, la sanción también fue dictaminada para la terna arbitral actuante, considerando que el accionar del árbitro principal de dicho cotejo (Gerónimo Gallo) fue fundamental para que esta situación se lleve a cabo. Se expresa que “como máximo responsable de controlar la habilitación y el número de jugadores en el campo de juego, debió haber impedido la participación de jugadores excedentes o, al menos, haber tomado las medidas correctivas al momento de la constatación. La posterior manifestación pública del árbitro reconociendo la situación y el acompañamiento de declaraciones radiales por parte del club denunciado, si bien pueden ser un indicio, no eximen su responsabilidad directa en el campo de juego, conforme lo expuesto precedentemente”, dice parte del fallo.

En cuanto a esto, en virtud del artículo n.º 270 del Reglamento de Transgresiones y Penas, se considera que la conducta del árbitro y sus asistentes ha incurrido en una falta de negligencia que ha permitido la irregularidad. Es por eso que el Tribunal de Penas dictaminó la sanción de 21 días de suspensión para Gerónimo Gallo, por ser el árbitro principal del mismo, y una sanción impuesta de 7 días para sus asistentes.

En definitiva, no habrá quita de puntos para Ferro y tampoco puntos ganados para El Fortín, entendiendo por parte del Tribunal que “la sanción pecuniaria es la medida principal aplicable en este caso por la infracción constatada”, finaliza el comunicado.

B.T.