Premier Padel
Fede Chingotto debutó con victoria en Madrid
En la tarde de este miércoles, Federico Chingotto, junto a su compañero Alejandro Galán, derrotó a Federico Mouriño y Ramiro Valenzuela en dos sets y avanzó a octavos de final
En lo que fue el debut de la pareja conocida como “Chingalán”, el olavarriense y el madrileño comenzaron con firmeza y se impusieron por 6-3 y 6-4 frente a Federico Mouriño y Ramiro Valenzuela, en el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del Premier Pádel P1 de Madrid.
Esperan a los ganadores del duelo entre Diestro - Esbrí y Fernández - Rodrigo.
Por su parte, los números 1 del mundo y máximos rivales de Chingotto derrotaron por 6-3 y 7-6 a David Gala y Lucas Campagnolo.