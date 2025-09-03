En lo que fue el debut de la pareja conocida como “Chingalán”, el olavarriense y el madrileño comenzaron con firmeza y se impusieron por 6-3 y 6-4 frente a Federico Mouriño y Ramiro Valenzuela, en el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del Premier Pádel P1 de Madrid.

Esperan a los ganadores del duelo entre Diestro - Esbrí y Fernández - Rodrigo.

Por su parte, los números 1 del mundo y máximos rivales de Chingotto derrotaron por 6-3 y 7-6 a David Gala y Lucas Campagnolo.