En la mañana de este Martes, la información fue notificada a través de un comunicado, dónde la parte de prensa de Deportivo Rincón expresó la salida de Duillio Botella del primer equipo. Junto con él, dejan el proyecto los olavarrienses Nicolás Serantes y Matiás González, Ayudante de Campo y Preparador Físico, respectivamente.

El equipo de Rincón de los Sauces está disputando la Zona "A" de la Fase Campeonato del Federal "A", en la cual cuenta con cinco unidades, mismas que Costa Brava de General Pico, a falta de cuatro fechas para la finalización de dicho grupo, con aspiraciones de clasificar a los Play Off por el primer ascenso a la Primera Nacional del fútbol argentino.

Si bien en la tabla todavía tiene chances, una de las cosas que más se recriminó la institución es que, desde la llegada de Botella al plantel, el conjunto nunca pudo ganar de visitante y la gota que revalsó el vaso fue la derrota del pasado fin de semana en Córdoba, cuando cayó derrotado 2 a 0 ante Deportivo Argentino de Monte Maíz.

Tanto Nicolás Serantes como Matias González, estarán al tanto de alguna propuesta que surja en estas semanas, junto al DIrector Técnico, aguardando la última parte del Torneo Federal "A" o la posibilidad de encarar algún proyecto en el comienzo del Torneo Regional Federal Amateur.

B.T