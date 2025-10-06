El mediodía del domingo tuvo dos finales extraordinarias del P1 de Rotterdam: por un lado, la gran victoria de Delfina Brea y Gemma Triay ante Ariana Sánchez y Paula Josemaría; por otro, la derrota de Federico Chingotto y Alejandro Galán a manos de Agustín Tapia y Arturo Coello.

En cuanto al primer encuentro de la mañana, en un partido que superó las tres horas de juego, la argentina Delfina Brea jugó a otro nivel junto a su compañera española Gemma Triay y se quedaron con el título (el segundo consecutivo ante las nº 2 del mundo). Fue 6-2, 3-6 y 6-4, en un cotejo cambiante y de muy alto nivel.

Luego saltaron a la cancha el “superratón” olavarriense y el “androide” español para intentar coronarse una vez más ante los mejores del mundo. Esto no sucedió, pese al extraordinario nivel del nacido en Olavarría que, de los cuatro en cancha, sin dudas fue el que más sobresalió. Es verdad también que, para ganarle a Tapia y Coello, se debe jugar al 300% y errar lo menos posible. Fue un partido con muchos errores no forzados.

El resultado terminó siendo 6-3 y 7-6 para el catamarqueño y el español, aunque tranquilamente podría haber sido un cotejo de tres sets.

Ahora, el olavarriense y su compañero deberán dar vuelta la página rápidamente, ya que esta semana se desarrollará el P1 de Milán y donde ambas parejas son las grandes favoritas.