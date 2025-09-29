En el mediodía argentino del domingo, Federico Chingotto y Alejandro Galán salieron decididos a quedarse con el triunfo en Düsseldorf, Alemania. Allí tuvieron una extraordinaria semana, pudiendo coronarla con una gran victoria ante los Nº 1 del mundo en el día de ayer. Lograron imponerse 7-6 y 6-2 ante Arturo Coello y Agustín Tapia y festejaron en tierras alemanas, en la previa del P1 de Rotterdam.

En cuanto al partido, ambos se conocen muy bien y, en esta clase de juegos, quien tiene más errores lo paga más caro. Y así fue. El nacido en Olavarría tuvo un domingo descollante y el madrileño hizo de las suyas. Ambos mantuvieron un gran fin de semana y desarrollaron un partido imposible de perder, pese a que enfrente se encontraban los mejores del mundo.

El primer set fue muy parejo, tal es así que se definió en tie-break. Esta vez la pelota cayó del lado de la “Chingalán”, lo que marcó un antes y un después en el juego. El segundo set tuvo a una sola pareja en cancha: el “superratón” y el “androide” no le dieron lugar a sus oponentes y también se lo llevaron por 6-2. Así, festejaron en Alemania y rompieron con la racha de finales perdidas de los últimos torneos.

En cuanto al historial, descontaron un juego: 2 victorias y seis derrotas para Chingotto y Galán en lo que va de la temporada frente a Coello y Tapia. Mientras que el historial total está 16-7 a favor del catamarqueño y del nacido en Valladolid.

Ahora se viene Rotterdam, que será P1 y tendrá a ambas parejas como aspirantes al título. Es más, seguramente no nos sorprenda si los vemos nuevamente el domingo en el juego final. Dicho torneo tendrá a Agustín Torre, también nacido en Olavarría, disputando su primer partido mañana martes. A su vez, en cuanto a premios, dicho certamen entregará €474.500.