Federico Gorosito: “El sueño es poder comprar el predio en el menor tiempo posible”

Federico Gorosito, presidente interino de Colonias y Cerros, se sentó en los estudios de LU32 para dialogar con el equipo deportivo de “60 Minutos” acerca de las últimas noticias, muy buenas por cierto, sobre la adquisición del predio que se encuentra ubicado en San Martín y calle 205, el ex La Tradición. Por consiguiente, expresó su felicidad por todo lo que viene consiguiendo la institución y habló sobre el trabajo incansable que realizan todos los chicos y chicas que representan al club.

Gorosito expresó que “apareció un comprador del predio, nosotros lo tomamos en comodato a diez años y la idea es poder comprarlo dentro de este lapso que dura el préstamo. Para eso debemos trabajar mucho y seguir haciendo las cosas bien. El sueño es poder comprar el predio en el menor tiempo posible”, decretó el presidente interino de Colonias y Cerros.

Explicó cuál es la idea del club en cuanto al diagrama del predio, lo que contextualizó: “Nuestra idea es tener dos canchas con las medidas profesionales. Una ya la tenemos y en la otra debemos trabajar para conseguir los metros que nos faltan para poder llegar a esas medidas. Después, nuestro pensamiento es que podamos utilizar el predio y las canchas para alquilárselas a otros clubes que necesiten y puedan jugar ahí”, desarrolló.

Por último, no dudó en hablar sobre el trabajo constante que hacen con las inferiores: “Es muy bueno el trabajo que se hace con los chicos del club. Sacamos muchos pibes que hoy en día podrían estar en otro lugar. Somos uno de los dos equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría que tiene un equipo de psicólogos deportivos, donde se abordan distintas situaciones con cada uno de los chicos. Es mucho el gasto que se hace en sueldos, tenemos siete u ocho profesores trabajando todos los días en la institución; jugar de local muchas veces te genera un gasto mayor. Pero seguimos trabajando con muchas ganas de seguir creciendo y con ganas de ir por mucho más”, cerró Federico Gorosito al aire de LU32.