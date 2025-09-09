Pre-Federal de Básquetbol
Federico Vázquez: “Hicimos un gran trabajo en equipo”
Después de la gran victoria de Racing sobre Estudiantes, por 82 a 73, el jugador del “Chaira” dialogó en exclusiva con LU32 y detalló cuestiones del juego. Habló sobre el buen momento del plantel y la buena racha que vienen teniendo en el torneo.
Federico Vázquez, uno de los alas de Racing, charló con Fabián Casanella para “60 Minutos” una vez finalizado el encuentro que terminó en triunfo para los dirigidos por Matías Orlando y expresó su felicidad por el buen momento que mantiene el plantel en este Pre-Federal.
Entre lo que expresó en el micrófono de Radio Olavarría, manifestó que “fue un gran trabajo en equipo el que realizamos hoy, lo que hizo que pudiéramos conseguir una nueva victoria. Es un triunfo muy importante que hace que nos mantengamos arriba en la tabla. Estamos muy bien, venimos trabajando bien y eso se ve reflejado en la cancha”, destacó Vázquez.
