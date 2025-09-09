Federico Vázquez, uno de los alas de Racing, charló con Fabián Casanella para “60 Minutos” una vez finalizado el encuentro que terminó en triunfo para los dirigidos por Matías Orlando y expresó su felicidad por el buen momento que mantiene el plantel en este Pre-Federal.

Entre lo que expresó en el micrófono de Radio Olavarría, manifestó que “fue un gran trabajo en equipo el que realizamos hoy, lo que hizo que pudiéramos conseguir una nueva victoria. Es un triunfo muy importante que hace que nos mantengamos arriba en la tabla. Estamos muy bien, venimos trabajando bien y eso se ve reflejado en la cancha”, destacó Vázquez.

B.T.