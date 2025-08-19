Federico Zamora charló con Fabián Casanella y Braian Tiseira en "60 minutos" y contó detalles de todo lo que se viene trabajando en la institución serrana, en un nuevo aniversario de San Martín. Es que en el día de ayer, el club de la localidad cumplió 104 años de vida.

En su alocución, el actual Presidente manifestó el buen trabajo que se viene realizando en el mismo, todo lo que se ha podido mejorar en cuanto a infraestructura y aprovechó para esbozar su felicidad por el desarrollo de todas las actividades deportivas que tiene el "León Serrano" y el aporte de cada uno de los deportistas.

"La casa está en orden, se vienen realizando mejoras en un montón de aspectos. Hay estructuras que tienen los 104 años que tiene el club y otras que venimos desarrollando en las diferentes gestiones que han atravesado el club. Hoy podemos decir que San Martin está bien y que las actividades deportivas van mejorando en su performance también", dictaminó Zamora.

B.T