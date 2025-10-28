Ferro ganó, aprovechó el empate de Estudiantes y es el único líder del campeonato

La undécima fecha de la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo su comienzo en la tarde y noche del lunes con tres encuentros y finalizará este martes con dos cotejos más. Ferro triunfó ante Sierra Chica, San Martín empató con Estudiantes y Loma Negra hizo lo propio contra El Fortín. Esta noche, Recalde recibe a Municipales y Racing hará lo mismo ante Espigas.

Abriendo la jornada, en el “Pedro Iriart Legorburu”, Sierra Chica no pudo ante Ferro y cayó derrotado 3 a 1. Joaquín Ayesa, Mateo Tamagnini y Lautaro Castañares anotaron para el conjunto de Liggerini, mientras que Estiven Díaz marcó para el local. El equipo “carbonero” llegó a los 25 puntos en el campeonato y es el único líder del torneo José Antonio “Tito” Alonso.

Por su parte, en el “Pozo Serrano”, San Martín y Estudiantes no se sacaron ventajas. Fue empate 1 a 1. Facundo Becker convirtió para el “León”, mientras que Joaquín Stular empató el cotejo para los dirigidos por Mauricio Peralta.

En la Villa Alfredo Fortabat, Loma Negra y El Fortín quedaron en parda. Empataron 2 a 2, con goles de Leo Benito y Axel Arce para los comandados por Miguel Diorio. Lucas Rodríguez y Franco Navarro anotaron para el local.

Luis Frías pitará a las 20:45 hs en el Enrique de la Quintana lo que será la continuidad de la fecha con el enfrentamiento entre Recalde y Municipales. Dos horas antes se enfrentarán en Reserva. Por otro lado, en el Buglione Martinese, Racing hará de local ante Espigas, sólo en Primera, desde las 20:30 hs y con el arbitraje de Nicolás Rodríguez.