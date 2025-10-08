Este martes por la noche se cerró la novena fecha del torneo “José Antonio Tito Alonso” con la gran victoria de Ferro sobre Loma Negra en la Villa Alfredo Fortabat y el empate entre Sierra Chica y Embajadores en el Pedro Iriart Legorburu. El “carbonero” se encuentra en lo más alto de la tabla con 19 puntos.

El conjunto de Gustavo Liggerini le ganó 1 a 0 a Loma Negra con el gol de Thiago Beltrán. A su vez, más temprano, Sierra Chica y Embajadores empataron 2 a 2: Nicolás Peralta y Jerónimo Belinchón anotaron para el local, mientras que Franco Fernández marcó por duplicado para el empate del equipo de Di Carlo. Cabe recordar que el jugador del “diplomático” es el goleador del campeonato, con siete tantos.

El lunes, Hinojo y Espigas empataron 1 a 1 en el estadio Enrique de la Quintana, con goles de Facundo Picart para el local y Matías Mónaco para la visita.

El domingo, en los encuentros que se desarrollaron con normalidad, Leandro Castarés estampó el único tanto en la victoria de Estudiantes como visitante ante Racing, en el “Clásico olavarriense”. A su vez, Santiago Colo marcó para la victoria de San Martín, en el Pozo Serrano, ante Municipales. Y por último, El Fortín le ganó 6 a 0 a Colonias y Cerros, con goles de Leonardo Benito, un doblete de Rodrigo Garro, Alejandro Bianciotto, Emanuel Tévez y Axel Arce.

Tabla de posiciones: Ferro 19; Estudiantes 18; Embajadores 17; Loma Negra 16; Municipales 15; Racing 13; Recalde 10; El Fortín y Espigas 9; San Martín y Sierra Chica 8; Hinojo 4; Colonias y Cerros 1.