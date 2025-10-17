Torneo Regional Amateur
Ferro presentó su nueva indumentaria
En la tarde de este viernes, en el buffet de la institución, el Carbonero presentó su nueva vestimenta de cara a la competencia. El domingo debuta frente a Loma Negra en condición de visitante.
El domingo, desde las 16:00, los dirigidos por Gustavo Liggerini debutarán en Villa Alfredo Fortabat contra Loma Negra.
La unidad móvil de LU32 estuvo en la presentación y dialogó con Jonathan Campos, uno de los principales referentes del conjunto.