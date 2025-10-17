Desde las 19:00 de este viernes, Ferro presentó su nueva indumentaria de cara al Torneo Regional Amateur.

El domingo, desde las 16:00, los dirigidos por Gustavo Liggerini debutarán en Villa Alfredo Fortabat contra Loma Negra.

La unidad móvil de LU32 estuvo en la presentación y dialogó con Jonathan Campos, uno de los principales referentes del conjunto.