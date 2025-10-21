Franco Irusta, central de Embajadores, charló con Julián Vázquez luego de la derrota de su equipo ante Balonpié por 3 a 0, como local. Hizo un rápido análisis del cotejo y mencionó los momentos del partido en donde sintió que el rival fue superior.

“No fue el partido que esperábamos. Fue el típico encuentro de primera fecha. Ellos pegaron en los momentos justos y no supimos sobreponernos a eso. Después del 2 a 0 no encontramos juego, no supimos levantarnos y nos costó mucho”, sintetizó Irusta.

Embajadores deberá visitar a Ferro el próximo domingo 2 de noviembre, en busca de reponerse de la derrota y poder levantar cabeza.