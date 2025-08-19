Franco Mastantuono, quién hace cinco días cumplió los dieciocho años y fue presentado en el conjunto de la Casa Blanca, saltó al campo de juego (con la n°30 en la espalda) este Martes para disputar sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid. Jugó veinticinco minutos, aproximadamente, y tuvo una oportunidad clara de gol que el arquero rival le opacó. Fue triunfo del equipo de Xavi Alonso por 1 a 0 ante el Osasuna, en la primera jornada de la Liga Española.

Tanto lo deseó y tanto lo esperó que a los 68 minutos de juego reemplazó a Brahim Díaz en el ataque, para conformar el tridente ofensivo nada más y nada menos que con Kylian Mbappe (quién le dio un cálido y afectuoso abrazo una vez finalizado el partido) y el brasileño Vinicius Jr.

Fue partícipe de varios ataques madridistas, de hecho, tuvo una posibilidad interesante cuando en una pelota filtrada dentro del área anticipó al defensor de la visita y remató de zurda, con poco ángulo de tiro, pero el balón fue al arco y el guardameta rechazó al tiro de esquina. Formó parte de la posesión de la pelota y del juego constante del "merengue", pidiendo el balón y acercándose a jugar con Federico Valverde y el mediocampo, algo que seguramente le habrá pedido su Director Técnico y de lo cual irá puliendo con el correr de los encuentros.

En fin, auspicioso y correcto debut del nacido en Azul que, con tan sólo 18 años y cinco días, se suma a la lista de los 34 jugadores argentinos que usaron oficialmente la camiseta de uno de los equipos más importantes del mundo.

B.T