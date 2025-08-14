Franco Mastantuono fue presentado oficialmente, esta mañana y en el Santiago Bernabeu, como nuevo jugador del Real Madrid. Se sacó las fotos de rigor con el Presidente Florentino Pérez, firmó el contrato que le permitirá formar parte del plantel durante seis temporadas con una claúsula de rescisión de mil millones de euros y habló ante la prensa española.

Dentro de las declaraciones, dijo estar "muy contento de este presente y de que mi familia me pueda acompañar en este nuevo paso en mi carrera", expresó. A su vez, agregó: "Me falta mucho por aprender y voy a dar todo por cumplir el sueño que siempre tuve de chico de jugar con esta camiseta", enfatizó el futbolista azuleño que dejó River para vestir la casaca de uno de los clubes más grandes del mundo.

Utilizará la casaca nª30 y percibirá un sueldo de cuatro millones de euros por temporada. Además, se suma a una lista gloriosa de grandes jugadores argentinos en vestir dicha camiseta.

A partir de este viernes comenzará a entrenar con sus nuevos compañeros, al mando de Xavi Alonso (extraordinario jugador en su momentos) quién es el Director Técnico "merengue".

B.T