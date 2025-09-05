La selección argentina de fútbol cerró, como local, las Eliminatorias Sudamericanas de Conmebol de cara al Mundial del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá, con una goleada por 3 a 0 ante Venezuela. Messi, en dos oportunidades, y Lautaro Martínez anotaron los goles del triunfo albiceleste.

En una noche plagada de emoción, dado que el astro argentino disputó su último partido como jugador del seleccionado de Lionel Scaloni, el mejor plantel del mundo (según el ranking mundial) tuvo una gran actuación en el «Más Monumental» y cerró de local las eliminatorias. El próximo martes visitará Guayaquil, donde culminará el certamen, para enfrentar a la selección de Ecuador dirigida por Sebastián Beccacece.

El zurdo fue titular en el equipo de Scaloni y fue sustituido a los 63 minutos de juego por Nicolás González. Tuvo varios destellos de juego, algunos disparos al arco y se lo notó muy cercano al mejor del mundo. Algo que luego expresó ante la prensa: “Fue cumplir un sueño que tuve toda mi vida, desde chico. La verdad, fue hermoso poder compartir cancha con él”, destacó Mastantuono.

B.T.