En la tarde de este miércoles, los dirigidos por Dardo Seibel tuvieron su ansiado debut en el torneo que organiza la Federación Bonaerense Pampeana del Consejo Federal de Fútbol. En la ciudad, más precisamente en la cancha de Embajadores, los selectivos Sub-13 y Sub-15 derrotaron cómodamente a Coronel Pringles.

En primera instancia fue el turno de los más chicos, quiénes se hicieron fuerte como local y ganaron por 3 a 1. En segundo turno, la categoría Sub-15 demostró por qué viene siendo parte fundamental de este proyecto desde hace un par de años y, con un holgado juego desarrollado sobre el césped sintético del "Clemente Di Carlo", goleó 4 a 0 a su par de Pringles.

El próximo encuentro será el miércoles 20 de Agosto, también como local, recibiendo a la Selección de Tres Arroyos, en ambas categorías.

B.T