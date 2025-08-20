Durante esta tarde debía jugarse la segunda fecha del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana, que organiza el Consejo Federal de Fútbol, pero debido a las inclemencias del tiempo, los partidos fueron reprogramados en su totalidad para el día Jueves, al mismo horario y en la misma sede, en cada uno de los cotejos.

La Selección de Fútbol de Olavarría, tanto en Sub-13 como en Sub-15, debía enfrentar a su par de Tres Arroyos durante esta tarde, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo de Selecciones de la Provincia. A primera hora de ese Miércoles, la Federación Bonaerense Pampeana emitió un comunicado especificando la modificación completa de la fecha, en todos sus partidos, para el día de mañana, debido al mal tiempo y a las probabilidades de lluvia.

Cabe recordarles que la categoría Sub-13 le ganó 3 a 1 en su debut a Coronel Pringles, mientras que la categoría Sub-15 goleó 4 a 0 a su par de Pringles. Por otro lado, Tres Arroyos viene de caer 1 a 0 ante Azul en la más chica, mientras que en la mayor cayó 3 a 0 ante la Liga del Sur.

En fin, este Jueves, desde las 13:30hs en Sub-13 y 15:30hs en Sub-15, se enfrentarán Olavarría y Tres Arroyos en el "Clemente Di Carlo" de Embajadores.

