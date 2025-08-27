Gabriela Limardo, figura destacada de las bochas en nuestra ciudad, se consagró campeona provincial en la categoría “Individual” en la ciudad de Zárate el pasado fin de semana, logrando alcanzar un nuevo objetivo en su carrera y representando excelentemente a Olavarría. En LU32 contó sus sensaciones sobre lo sucedido.

En lo deportivo, le ganó categóricamente 12 a 4 a María Roblin, de Magdalena–Punto Indio, en la final del Torneo Provincial de Bochas, en la categoría “Damas Individual”. Al respecto, la bochófila destacó: “La verdad, jugué muchísimo mejor de lo que venía jugando. Estoy muy contenta por el logro obtenido; sin dudas es más de lo que fui a buscar a Zárate”. Asimismo añadió: “El año pasado no había tenido un buen desempeño; quería volver a rendir de la mejor forma posible y tratar de encontrar el nivel que había mostrado en torneos anteriores. Sinceramente me fui muy contenta y todavía no caigo de lo que conseguí; creo que hice un gran torneo y pude plasmarlo con el campeonato”, explicó en los micrófonos de “60 Minutos”, junto a Fabián Casanella y Braian Tiseira.

Cabe destacar que Limardo forma parte del equipo de la Selección de Olavarría, donde también obtuvo el campeonato provincial en “Tercetos”, demostrando claramente el nivel que viene desarrollando.

B.T.