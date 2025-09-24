Gastón Borda, volante central de Estudiantes de Olavarría, charló con Fabián Casanella y Braian Tiseira en “60 Minutos”, destacando el momento del conjunto que dirige Mauricio Peralta: se sumó a la pelea por la punta del torneo, sigue invicto en el certamen y espera con ansias el comienzo del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

Dentro de las declaraciones que hizo a LU32, Borda expresó: “Nuestro objetivo es estar dentro de los primeros tres equipos en la tabla y poder así sortear la primera parte de los Play Off”, destacó. Y, a su vez, recalcó: “Somos cinco los equipos que jugarán el torneo (por el Regional Amateur); siento que son muchos. Pero intentaremos dar lo mejor para llegar lo más lejos posible”, esbozó.