Gerardo Reyes: “La disciplina es cara y la actividad tiene altibajos"
Gerardo Reyes, presidente del Tiro Federal olavarriense, charló en exclusiva con “60 Minutos” para dar a conocer las diferentes actividades que realiza la entidad. A su vez, aprovechó el aire de LU32 para contar las dificultades que la institución atraviesa en estos momentos. Los costos, la cantidad de socios y el panorama edilicio fueron algunas de las cuestiones abordadas.
“La disciplina es cara y la actividad tiene altibajos. Las municiones se realizan en el lugar, pero tienen un costo muy alto. Participar de la actividad es caro. A eso le sumamos que la cuota de socio es muy baja para estos tiempos; sale algo de seis mil quinientos pesos”, expresó Reyes.
En cuanto a las cuestiones edilicias del Tiro Federal, su presidente manifestó: “El club está bien, está cuidado. Si bien todo es cuestión de dinero y trabajo, el Tiro está cuidado y lo vamos manteniendo”, declaró.