Gonzalo Rizzi, un hombre de la casa en Embajadores, dialogó con Fabián Casanella para LU32 en el marco de la presentación de la nueva indumentaria y del plantel completo con el que contará Fernando Di Carlo para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur, su sexto certamen del Consejo Federal que juega consecutivamente.

El arquero, con experiencia en el “diplomático”, expresó: “El objetivo es seguir siendo competitivos, como siempre tratamos de hacer en cada torneo que afrontamos. Siempre tratamos de dar lo mejor posible y de representar bien esta camiseta y este club”, manifestó.

A su vez, con respecto a la zona que enfrentará, la n.º 4, dijo: “Es beneficioso y contraproducente a la vez. Nos conocemos mucho, sabemos cómo juega cada uno y eso nos puede favorecer, como también nos puede perjudicar”, contó.