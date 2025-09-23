Graciela Paternó, olavarriense que se dedica al newcom desde el año 2017, fue preseleccionada por la Selección Argentina para disputar el Sudamericano de newcom en Chile.

En diálogo con LU32 mencionó: “Me sorprendió con la noticia, pero estoy muy emocionada por lo logrado. Es un hecho hermoso y lo disfrutaré al máximo”.